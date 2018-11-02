Житель Самары признался в убийстве криминального авторитета спустя 14 лет. Александра Законова он застрелил во время карточной ссоры

Житель Самары Олег Терехов явился с повинной в УФСБ по региону и признался в убийстве криминального авторитета Александра Законова (Закона). Об этом 2 ноября сообщили в Следственном комитете по Самарской области.

СК возобновил расследование по уголовному делу, которое было возбуждено еще в 2004 году. Убийство Законова произошло в ночь на 4 декабря 14 лет назад. Как писали тогда в СМИ, авторитет в компании приятелей играл в карты, у него возникла ссора с одним из гостей. В итоге один из игроков выстрелил Законову в голову и скрылся с места происшествия. Имя предполагаемого убийцы — Олег Терехов — установили буквально на следующий день, однако задержать его не могли 14 лет. Терехов, как писали в СМИ, входил в бригаду известного в Самаре авторитета Юрия Тещина.

31 октября Терехов сам пришел в УФСБ с повинной. «Со слов подозреваемого, на почве возникшего конфликта он несколько раз выстрелил из пистолета в потерпевшего, который скончался. 14 лет Терехов находился в розыске и скрывался, проживая вне территории Самарской области», – говорится в сообщении СК. Терехову предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Александр Законов был крайне влиятельным предпринимателем в Самаре — он контролировал значительную часть местного Кировского рынка. Прославился он в том числе дракой с вице-спикером Самарской губернской думы Олегом Дьяченко и его охраной. Скандал тогда замяли.