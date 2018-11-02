Суд просит уточнить иск на 100 тысяч к «ВКонтакте» за разглашение персональных данных

В Петербурге суд временно оставил без движения иск активистки штаба Навального к соцсети «ВКонтакте» за неформальную передачу личных данных полиции. Лилии Чанышевой дали месяц на уточнение требований.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Смольнинский районный суд оставил без движения до 7 декабря исковое заявление Чанышевой о возмещении морального вреда в 100 тысяч рублей за разглашение личной информации правоохранительным органам.

Иск оставлен без движения со ссылкой на статьи Гражданско-процессуального кодекса 131 и 132, которые определяют форму и содержание заявлений и документацию, которую требуется приложить.

Зимой 2018 года администрация «ВКонтакте» передала полный пакет данных Чанышевой сотрудникам Центра «Э» Башкирии по немотивированному запросу. В их производстве не было административных и уголовных материалов на активистку, сообщения о возможном нарушении ею закона тоже не проверялись. Данные из Центра «Э» были переданы сторонней организации, следует из иска Чанышевой.