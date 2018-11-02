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Итоги недели с Андреем Константиновым
02.11.2018 17:25
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«Итоги недели» с Андреем Константиновым: Уфа как зеркало системы МВД или случайность?

Трое полицейских в Уфе подозреваются в групповом изнасиловании 23-летней сотрудницы. Ангела Меркель покидает большую политику. Россия будет строить на Кубе железные дороги.

Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Надежда Мадзалевская.

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