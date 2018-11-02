«Несуществующая» более УПЦ (МП) ответила Фанару: Какое отношение Константинопольский патриархат имеет к Украинской православной церкви?

Украинская православная церковь Московского патриархата ответила на заявление представителя Стамбула о том, что УПЦ (МП) «с канонической точки зрения» больше не существует.

«Из сказанного владыкой [Тельмисским] Иовом становятся очевидными два вывода: первое — этот архиепископ не представляет себе реалии украинской церковной жизни, а второе — он, скорее всего, плохо учился в богословской школе и не знает прописных истин, которые известны даже маленьким деткам в воскресной школе», — цитирует председателя синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви архиепископа Климента RT.

По словам священнослужителя, первый в церкви – это не начальник для всех, а тот, кто является всем слугой.

«И те, кто называют себя первыми, у Бога считаются последними. Поэтому, говоря о «привилегиях» Константинопольского патриархата, владыка Иов показывает, что не знаком с Евангельским текстом», – заметил Климент на заявление представителя Константинополя на Всемирном совете церквей.

Украинский архиерей настаивает, что УПЦ не находится в прямом подчинении у Константинопольского патриархата. «Какое отношение Константинопольский патриархат имеет к Украинской православной церкви?» – задается вопросом Климент.

«Уже давно, после ересей и уний, в которые неоднократно впадала Константинопольская патриархия, после разгрома Константинополя более 500 лет назад и исчезновения империи никакие законы этой империи, в том числе и регулировавшие церковную жизнь в Византийской империи, уже не имеют своего значения. По этой причине уже не одно столетие никакой прямой субординации между Украинской православной церковью и Константинопольской патриархией не существует», – заявил архиепископ из УПЦ (МП).

Он также настаивает, что решение константинопольского Синода об отмене томоса 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату не имеет под собой реальных основ. «Это всё равно, что отменять решения Вселенских соборов, которые были ещё в IV или VII веках. Это же просто абсурдное заявление», – считает Климент.

Напомним, что 2 ноября архиепископ Иов предложил назвать новую автокефальную церковь в бывшей советской республике «Православная церковь на Украине», выразив уверенность, что УПЦ (МП) прекратила существование. Более того, архиерей пригрозил Московскому патриархату отзывом автокефалии в случае, если РПЦ не «вразумится».