Карповку расчистят от незаконных водных стоянок и забора. Набережную готовят к созданию пешеходной зоны

Первый этап благоустройства набережной реки Карповки в рамках создания там пешеходного пространства завершат к сентябрю 2019 года. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

Обустроить для горожан набережную Карповки в Петроградском районе планируют в рамках «Концепции развития пешеходных пространств и непрерывных пешеходных маршрутов на 2019-2022 гг.». Рабочая версия проекта предполагает, что вдоль водной дороги протянется прогулочное пространство с детскими игровыми зонами, площадками для спорта и отдыха, амфитеатром.

Кроме того, на Карповке могут установить фонтан, и с помощью понтонов обустроить променад прямо по воду, откуда будут стартовать прогулочные катера. Велодорожку, которая появилась на набережной в прошлом году, планируют сохранить.

В рамках первого этапа работ уберут незаконный забор перед зданием по улице Чапаева, 30. Также попросят покинуть водное пространство Карповки «припаркованные» маломерные суда, у которых нет договора аренды участка с городом. Собственникам зданий, выходящих на набережную, Смольный направит обращения с просьбой отремонтировать фасады.