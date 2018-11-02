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Общество
02.11.2018 16:57
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Константинополь может отозвать автокефалию у РПЦ, пригрозил представитель Варфоломея

Автокефальный статус православной церкви в России был дарован Константинополем, который, в случае чего, может его и забрать. Об этом Москве напомнил представитель Фанара при Всемирном совете церквей архиепископ Тельмисский Иов (Геча).

«Центры мирового православия никогда никто не может ставить под вопрос. Вселенские Соборы дали Римскому престолу и Константинопольскому престолу как второму после него одинаковые привилегии. Если мы этого не признаем, значит, мы не признаем учения Вселенских Соборов и отпадаем от православия», – цитирует 2 октября архиепископа Иова BBC

Во время выступления на Всемирном совете церквей представитель Константинополя выразил надежду, что РПЦ «обратится к разуму и вернется в единение со Вселенским престолом». Иов также подчеркнул, что духовенство не хочет разрыва отношений с православными в России. Однако архиепископ заверил, что теоретически Константинополь может лишить Московский патриархат независимого статуса, так как он не был подтвержден Вселенскими Соборами, а был дарован константинопольским патриархатом Иеремией в XVI веке. 

«Но если такая ситуация [раскола] будет сохраняться в течение долгого времени, то конечно, Вселенский престол как первый престол вселенского православия будет вынужден принимать определенные меры. Прибегнуть к определенным решениям, чтобы обеспечить единство Церкви», – резюмировал архиепископ Иов.

Отметим, что число верующих Константинопольского патриархата — 5,2 млн человек (из них более половины — в Северной Америки). Число верующих Московского патриархата — 90-120 млн человек, по разным оценкам.

Ранее архиепископ Иов заявил, что новая автокефальная церковь на Украине, созданная по благословению Вселенского патриарха, будет называться «Православная церковь на Украине». По мнению этого владыки, отмена патриархом Варфоломеем указа 1686 о передаче Киевской митрополии Москве фактически означает, что Украинская православная церковь Московского патриархата прекратила свое существование.

Напомним, решение о разрыве отношений с Константинополем было принято Священным Синодом 15 октября 2018 года. Главной причиной стало возможное предоставление автокефалии Украинской церкви. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь отменит решение дать автокефалию Украинской церкви. 

 

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