Ипотека для военнослужащих на новые квартиры от компании «КВС»

ГК "КВС"

Сбербанк и РВИ аккредитовали клубный дом G9 и «Ясно.Янино» два корпуса (1.2 и 1.4) по программе «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА».

Кредит предоставляется военнослужащим — участникам накопительно-ипотечной системы, имеющим право на получение целевого жилищного займа на основании Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» №117-ФЗ от 20.08.2004 г.

Для них Сбербанк предоставляет следующие условия: минимальная сумма кредита от 300 тыс. рублей, макисмальная сумма кредита – до 2,398 млн рублей. При этом максимальный размер кредита не должен быть выше 85% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения или 85% оценочной стоимости кредитуемого жилого помещения, указанной в экспертном заключении. Ставка – от 9,5% годовых, максимальный срок кредитования – 20 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте http://www.sberbank.ru/

Клубный до G9 расположен рядом с метро Лесная, имеет развитую социальную и коммерческую инфраструктуру.

ЖК «Ясно.Янино» расположен во Всеволожском районе Ленинградской области, в месте с хорошей экологической обстановкой. Квартиры в комплексах передаются с полной чистовой отделкой, выполненной по авторскому дизайн-проекту.

Специалисты Отдела продаж компании «КВС» помогут Вам выбрать квартиру и определиться с наиболее удобной формой оплаты. Воспользуйтесь предложением по военной ипотеке от банка-партнера. Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о компании ГК "КВС"

Клубный дом G9 (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/klubniy-dom-g9/dokumenty/)

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)