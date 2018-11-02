Петербуржец выглянул в окно и увидел, как Land Cruiser увозят на буксире

На севере Петербурга полицейские предотвратили угон дорогого внедорожника. А попутно задержали еще одну похищенную машину.

Как рассказали «Фонтанке» 2 ноября в пресс-службе компании ARKAN, в 4:08 в мониторинговый центр поступил сигнал тревоги от охранного комплекса на автомобиле Toyota Land Cruiser 200. Дежурный тут же связался с владелицей машины. Ее муж выглянул в окно и увидел, как их внедорожник, припаркованный во дворе, кто-то цепляет на буксир.

Сигналы охранной системы показали, что машина пришла в движение, и о произошедшем сообщили в дежурную часть ГУ МВД по Петербургу. Полицейские организовали преследование. От Парашютной улицы угонщики смогли доехать до перекрестка Коломяжского проспекта и проспекта Испытателей, где их остановили правоохранители.

По словам хозяйки машины, полицейские задержали одного из злоумышленников — тот отцеплял трос, пытаясь скрыться. А машина, на которой пытались похитить Land Cruiser, по данным ГИБДД, тоже оказалась в розыске: она была угнана той же ночью.