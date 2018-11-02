Глава Минспорта предложил приравнять белорусов и россиян на футбольном поле

Отменить статус легионеров для спортсменов из Белоруссии предлагает министр спорта Павел Колобков. Снятие ограничений может коснуться футбола, баскетбола, волейбола и еще четырех видов спорта.

Текст поправок в приказ Минспорта опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, 2 ноября он проходит антикоррупционную экспертизу. В министерстве предлагают отменить ограничения для спортсменов с белорусским гражданством на выход на поле. Речь идет о футболе, баскетболе, водном поло, волейболе, гандболе, хоккее на траве, хоккее с мячом и регби.

Сейчас в футбольной премьер-лиге в России на поле одновременно от одного клуба могут выходить шесть иностранцев. В клубах РПЛ в этом сезоне играют четверо граждан Белоруссии – Сергей Корниленко в «Крыльях Советов», Тимофей Калачев в «Ростове-на-Дону», Александр Мартынович в ФК «Краснодар» и Михаил Сиваков в «Оренбурге».