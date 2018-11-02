В выходные за квартирой

ГК "КВС"

3,4,5 ноября работают все офисы продаж компании «КВС»: понедельник – пятница с 09:00 до 20:00, суббота, воскресенье с 11:00 до 19:00

Ждем Вас в центральном офисе продаж по адресу: Парнас, 5-й Верхний переулок, д. дом 1, корпус 5, литера А.

А также с 10-00 до 19-00 в консультационных пунктах на объектах:

Микрорайон «Ясно.Янино», офис продаж расположен в корпусе 7.3 первой очереди строительства.

Микрорайон «Новое Сертолово», офис продаж расположен по адресу: Новое Сертолово», улица Тихвинская, д. 6, к.1.

Жилой комплекс «Кирилл и Дарья», офис продаж на объекте, по адресу: Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, 12.

Жилой комплекс «Крылья», офис продаж на объекте, по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, участок 10.

Жилой комплекс «Жили-Были», офис продаж на объекте, по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгский район, пос. Парголово, Торфяное, Ольгинская дорога, участок 6.

Офис продаж Клубного дома «G9» расположен на 2 этаже ТРК «Европолис» по адресу: Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 84А. График работы соответствует графику работы торгового центра «Европолис» – с 10.00 до 22.00.

Жилой квартал бизнес-класса «Наутилус», офис продаж расположен на объекте, по адресу: Санут-Петербург, ул. Адмирала Трибуца/ набережная Матисова канала / ул. Катерников. В офисе работает ипотечный консультант.

Жилой комплекс «Континенты», офис продаж расположен на объекте, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Брюлловская/ ул. Архитектора Белова, ст. м. «Парнас».

Будем рады видеть Вас!

Консультанты в офисе и на объектах помогут определиться Вам с наиболее удачной планировкой квартиры.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)

ЖК «Кирилл и Дарья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/jkkid/dokumenty/)

ЖК «Крылья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-krylya/dokumenty/)

ЖК «Жили-были» (застройщик ООО "КВС-Парнас", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-zhili-byli/dokumenty/)

Клубный дом G9 (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/klubniy-dom-g9/dokumenty/)

ЖК «Наутилус» – застройщик ООО "КВС-КРАСНОСЕЛЬСКИЙ", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-nautilus/dokumenty/

ЖК «Континенты» – застройщик ООО "КВС-ВЫБОРГСКИЙ", проектная декларация на сайте https://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-kontinenty/dokumenty/