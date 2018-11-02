Наукоград при медцентре Алмазова в Петербурге спроектируют за 298 млн рублей

Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова выбрал подрядчика для проектирования научно-образовательного комплекса. Как следует из материалов портала госзакупок, им станет «Архитектурное бюро «Студия 44».

Компания согласилась выполнить работы за 298 млн рублей, что на 9 млн меньше, чем начальная цена закупки.

«Студия 44» оказалась единственным участником конкурса, из-за чего он признан несостоявшимся. Но, поскольку заявка компании соответствует требованиям конкурсной документации, с ней будет заключен контракт.

Постановление о выделении средств на строительство научно-образовательного комплекса при центре им. Алмазова премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал летом 2018 года. Работы оцениваются в 6,8 млрд руб. Научный комплекс должен быть введен в эксплуатацию в 2023 году.