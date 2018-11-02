«КВС» удостоена Золотого знака общественного контроля

ГК "КВС"

01 ноября в Правительственной резиденции «Дворец Конгрессов» прошел III Всероссийский Саммит «Надежный застройщик России».

Всероссийский Саммит – закрытое мероприятие на главной деловой площадке страны, где собирается элита строительной отрасли для прямого диалога с представителями федеральных и региональных органов власти. В мероприятии приняли участие руководители компаний-застройщиков, отобранных по результатам гражданского и государственного контроля.

Сергей Ярошенко, генеральный директор ГК «КВС», лично получил Золотой знак общественного контроля «За высочайшие показатели в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства по результатам гражданского и государственного контроля по итогам 2018 года на территории Санкт-Петербурга».

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