BMW объявил российские цены на новый кабриолет 8-й серии. У дилеров новинка появится в марте

Российские дилеры BMW начнут продажи нового кабриолета 8-й серии в марте 2019 года. Стоимость автомобиля будет начинаться от 9,11 млн рублей, сообщает 2 ноября «Автостат» со ссылкой на пресс-службу марки.

В России BMW M850i xDrive Cabrio будет доступен с 4,4-литровым мотором V8, который развивает 530 л.с. мощности и 750 Нм крутящего момента. Работает двигатель в паре с 8-ступенчатой коробкой передач Steptronic Sport. Также автомобиль оснащен интеллектуальной системой полного привода BMW xDrive и дифференциалом M Sport. До первой «сотни» он способен разогнаться за 3,9 секунды.

По габаритам новинка почти совпадает с BMW 8-й серии Coupe. В длину кабриолет равен 4843 мм, в ширину – 1902 мм, в высоту – 1339 мм, а колесная база составляет 2822 мм. Ширина колеи автомобиля – 1619 мм спереди и 1642 мм сзади. Складная крыша (черная в стандартной комплектации и в цвете «Антрацит» с серебристым эффектом в качестве опции) приводится в движение кнопкой. Открывается и закрывается она в том числе во время движения — при скорости до 50 км/ч.

В стандартное оснащение модели вошли тормозная система M Sport, 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, высокоскоростные шины, накладки на пороги дверей с логотипом модели и подсветкой, декоративные накладки-сетки из нержавеющей стали, а также ветрозащитный экран для пассажиров. В качестве опции также доступна система обдува шеи теплым воздухом, которая встроена в передние кресла. Кроме того, автомобиль оснащается системой комфортного доступа, автодоводчиками дверей, теплоизоляционным ветровым стеклом, активной вентиляцией передних сидений и интерактивным ключом Display Key. Пакет обогрева в салоне включает подогрев руля, подлокотников и передних сидений.

Помимо этого, уже в базе кабриолет получил парковочный ассистент с камерой заднего вида, систему помощи при движении задним ходом, систему BMW Live Cockpit Professional с навигацией и мультимедиа и полностью цифровую приборную панель с экраном диагональю 12,3 дюйма за рулевым колесом. Дополнительно предлагается активный круиз-контроль с функцией Stop & Go; ассистент вождения Professional, который включает систему помощи при движении в полосе с функцией подруливания; а также система ночного видения BMW Night Vision. Последняя способна распознавать в темноте и на небольшом расстоянии людей и крупных животных, автоматически подсвечивая их фарами.

В числе систем безопасности автомобиля — проекционный дисплей, ассистент вождения, который включает также систему предупреждения о столкновениях и появлении пешеходов с функцией автоматического торможения в городе; система предупреждения об опасности при перестроении, функция информирования об ограничении скорости и система помощи при выезде с парковки задним ходом. Кроме того, кабриолет получил систему защиты пассажиров при опрокидывании: за подголовниками задних сидений установлены две защитных алюминиевых стойки, и при возникновении риска переворота они мгновенно выдвигаются с помощью пиропатронов.