Камчатские заключённые победили во всероссийском конкурсе ФСИН с психоделическим мультфильмом про лебедя, который завязывает с наркотиками

Осуждённые за наркотики заключённые ИК-5 на Камчатке на занятиях арт-терапии нарисовали мультфильм, посвященный борьбе с зависимостью. Ролик занял первое место на конкурсе ФСИН. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба Камчатского управления.

Мультфильм рассказывает о жизни лебедя, который однажды находит в пруду наркотики. Вещества лежат прямо на листе кувшинки, и любопытная птица их пробует. В ролике проиллюстрировано изменение поведения и самочувствия лебедя. В конечном итоге он понимает, что так дальше нельзя, и уничтожает наркотики, после чего отправляется искать себе пару. Добрый мультфильм сопровождается мерцанием и психоделической музыкой.

За работу заключенных диплом получил начальник колонии Сергей Хачатурян.