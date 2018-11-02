Датчики: какими органами чувств оснащены современные смартфоны? Обзор КЕЙ

Магазин "Кей"

В данной статье КЕЙ расскажет, что на самом деле чувствуют наши смартфоны и какие датчики в них присутствуют.

Акселерометр

Этот датчик определяет скорость движения в пространстве, а также его повороты вокруг собственной оси. Это особенно актуально при использовании смартфона в качестве навигатора и для технологий дополненной реальности. Данный датчик также помогает смартфону подсчитывать количество пройденных вами шагов. Чаще всего в качестве сенсора в смартфонах используется кристалл, который деформируется под воздействием сил ускорения и вырабатывает ток. В зависимости от силы этого тока и определяется скорость движения, а также положение смартфона.

Гироскоп

Многие ошибочно считают, что в гоночных симуляторах, где управление осуществляется через наклоны телефона, задействован акселерометр, но ведь вы не перемещаетесь в пространстве, а без этого акселерометр попросту не работает. На помощь приходит именно гироскоп, представляющий собой крошечный инерционный датчик, который легко умещается на печатную плату даже самого компактного смартфона.

Магнитометр

Магнитометр регистрирует магнитные поля, определяя север. Именно магнитометр помогает развернуть карту в нужном вам направлении.

GPS

Модуль GPS – это устройство, определяющее место на земной поверхности, где вы находитесь. Он связывается с несколькими спутниками, а затем по задержке сигнала определяет вашу геолокацию. Для связи со спутниками модулю не нужен интернет.

Другие датчики, которые используются в смартфонах