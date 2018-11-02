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Происшествия
02.11.2018 15:52
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Подозреваемые в изнасиловании полицейского арестованы в Уфе. МВД Башкирии ждет чистка

Кировский суд Уфы арестовал всех подозреваемых в групповом изнасиловании 23-летней дознавателя. Ее бывших начальников уволили, чистка МВД Башкирии продолжится.

Как сообщает следственное управление СК по Башкирии, 2 ноября суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу троим уже бывшим сотрудникам полиции, подозреваемым в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера группой лиц в отношении дознавателя ОМВД Уфимского района.

«Все трое заключены под стражу на 2 месяца», – уточнили в СУ СК.

Первым арестован подполковник полиции Эдуард Матвеев, возглавлявший ОМВД Уфимского района. Его подчиненный Павел Яромчук, экс-руководитель отдела по вопросам миграции, и бывший начальник ОМВД Кармаскалинского района Салават Галиев также заключены под стражу до 31 декабря.

Обвинение офицерам не предъявлено. МВД Башкирии сочло достаточными основания для их увольнения за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника полиции. Главный полицейский республики Роман Деев пообещал минимум дисциплинарную ответственность шефам Матвеева, Галиева и Яромчука.

По версии следствия, в ночь на 30 октября подозреваемые, оставшись на работе, совершили изнасилование присоединившейся к ним 23-летней дознавателя ОМВД Уфимского района. Она оказалась дочерью высокопоставленного республиканского силовика. Задержали полицейских в тот же день.

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