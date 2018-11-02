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Общество
02.11.2018 15:37
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Против челябинских анархистов возбудили дело о вандализме: они нарисовали граффити против пенсионной реформы на трансформаторной будке

Уголовное дело о вандализме было возбуждено в отношении пятерых молодых людей, которые в начале октября пытались выразить свой протест против повышения пенсионного возраста, разрисовав трансформаторную будку и бытовку в одном из дворов Челябинска.

«В Калининском районе города 6 октября появились изображения и надписи против пенсионной реформы. <...> Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм)», – рассказал «Фонтанке» 2 ноября адвокат международной правозащитной группы «Агора», которая представляет интересы подозреваемых, Андрей Лепехин.

По словам юриста, вечером 6 октября молодые люди, чьи взгляды адвокат описал как анархические, в одном из дворов нарисовали пенсионерку и человека в короне, сопроводив изображение надписями против пенсионной реформы. Всех пятерых участников акции, среди которых не было несовершеннолетних, задержали и доставили в районное отделение полиции. Их отпустили на следующий день,  не сообщив ни о каких возбужденных делах в их отношении. Пока анархисты находились в полиции, их рисунок закрасили белой краской.

Позже один из участников акции обратился в прокуратуру с просьбой вернуть изъятый у него телефон и проверить действия сотрудников правопорядка. В надзорном органе заявили, что нарушений законодательства не установлено, а также сообщили, что в отношении активистов возбудили дело за осквернение общественных зданий по статье  214 УК РФ (вандализм).

По словам Лепехина, это единственное дело в городе с такой формулировкой за рисунок на трансформаторной будке. Теоретически таких дел в Челябинске может быть «миллион», заметил адвокат. Юрист «Агоры» также добавил, что задержали анархистов в районном отделении, а дело передали в УВД города. 

Справка:

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о старте пенсионной реформы в день открытия чемпионата мира по футболу 14 июня 2018 года. Представленный правительством законопроект предполагал повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. 19 июня Госдума одобрила законопроект в первом чтении. Пенсионная реформа вызвала резкую критику в обществе и спровоцировала многочисленные акции протеста, а также снизила рейтинг президента РФ Владимира Путина, обещавшего в 2012 году, что, пока он остается главой государства, повышения пенсионного возраста не будет. 29 августа Путин выступил с телеобращением, в котором объявил о некотором смягчении реформы: повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет вместо изначально запланированных 63, на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, для мужчин до 42-х. В своем обращении Путин пообещал «защитить интересы граждан старших возрастов на рынке труда». После этого в законопроект были внесены 200 правок. В октябре закон был принят.

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