Против челябинских анархистов возбудили дело о вандализме: они нарисовали граффити против пенсионной реформы на трансформаторной будке

Уголовное дело о вандализме было возбуждено в отношении пятерых молодых людей, которые в начале октября пытались выразить свой протест против повышения пенсионного возраста, разрисовав трансформаторную будку и бытовку в одном из дворов Челябинска.

«В Калининском районе города 6 октября появились изображения и надписи против пенсионной реформы. <...> Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм)», – рассказал «Фонтанке» 2 ноября адвокат международной правозащитной группы «Агора», которая представляет интересы подозреваемых, Андрей Лепехин.

По словам юриста, вечером 6 октября молодые люди, чьи взгляды адвокат описал как анархические, в одном из дворов нарисовали пенсионерку и человека в короне, сопроводив изображение надписями против пенсионной реформы. Всех пятерых участников акции, среди которых не было несовершеннолетних, задержали и доставили в районное отделение полиции. Их отпустили на следующий день, не сообщив ни о каких возбужденных делах в их отношении. Пока анархисты находились в полиции, их рисунок закрасили белой краской.

Позже один из участников акции обратился в прокуратуру с просьбой вернуть изъятый у него телефон и проверить действия сотрудников правопорядка. В надзорном органе заявили, что нарушений законодательства не установлено, а также сообщили, что в отношении активистов возбудили дело за осквернение общественных зданий по статье 214 УК РФ (вандализм).

По словам Лепехина, это единственное дело в городе с такой формулировкой за рисунок на трансформаторной будке. Теоретически таких дел в Челябинске может быть «миллион», заметил адвокат. Юрист «Агоры» также добавил, что задержали анархистов в районном отделении, а дело передали в УВД города.