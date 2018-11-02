Дом Фридерици в Пушкине пытаются лишить статуса памятника

Двухэтажный дом-памятник, расположенный в 300 метрах от музея-заповедника «Царское Село», могут лишить охранного статуса. По итогам экспертизы здание рекомендуется исключить из перечня объектов культурного наследия. Документ накануне опубликовали на сайте правительства Петербурга.

В конце 2017 года городской фонд имущества продал с торгов 11 квартир в двухэтажном доме Е. Р. Фридерици (А. А. Григорьевой), расположенном на улице Красной Звезды в Пушкине. Здание имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Лот приобрело ООО «Супертехавто», принадлежащее, согласно базе данных СПАРК, Чабаеву Абдурахману (60%) и производственному кооперативу «Талисман» (40%). В частную собственность все внутренние помещения дома перешли с условием привести в порядок жилые помещения, которые в настоящее время непригодны для проживания.

Однако на сайте комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников появилась экспертиза дома Фридерици. Автор – пенсионер Борис Матвеев – утверждает, что дом утратил архитектурную ценность, а градостроительная ценность ограничивается сохранением «масштаба исторической фоновой застройки». Мемориальной ценности здания эксперт не обнаружил.

По данным Матвеева, в 1839 году на этом месте построили одноэтажный дом с мезонином для супруги титулярного советника Ольги Григорьевой. В 1909 году дом надстроили вторым этажом, а уже в послевоенное время дом перепланировали и отделали фасад в стиле советского классицизма.

Чабаев, который представился «Фонтанке» архитектором, заявил, что его компания якобы подавала в Смольный проектную документацию на ремонт внутренних помещений, но правительство затребовало экспертизу. Собственник на словах планирует воссоздать дореволюционный вид здания и использовать его для личных целей. Но если дом Фридерици потеряет статус памятника, владелец получит право на снос постройки.

«Суперавтотех» – компания-подрядчик фонда капитального ремонта. В 2018 году юрлицо получило два подряда на 45,2 млн рублей.