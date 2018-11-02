На развязке КАД с проспектом Культуры на месяц закроют две полосы

Работы по замене деформационного шва до декабря сузят участок кольцевой автодороги на севере Петербурга. Ограничения введут на внутреннем кольце на развязке с проспектом Культуры.

Как сообщает 2 ноября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 27-м километре внутреннего кольца КАД с 10 по 20 ноября перекроют движение по полосе безопасности и первой полосе. Затем с 21 ноября по 1 декабря будут закрыты вторая и третья полосы. На оставшихся полосах на все время работ скорость будет ограничена до 50 км/ч.

Дорожные работы будут вестись круглосуточно в три смены. Ремонт поделен на два этапа: сначала на одной половине проезжей части путепровода, затем на другой. Выполнять его будет ООО «ЕвроТрансСтрой».