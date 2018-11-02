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02.11.2018 15:10
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Ноябрь - время событий

Концерты, спектакли, выставки и мастер-классы для детей и взрослых – жителям Царскосельских холмов ноябрь скучать не позволит

Ноябрь - время событий

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Лето давно позади, дачный сезон закрылся – самое время «окультуриваться». Рассказываем, как могут интересно провести досуг жители «Образцовых кварталов», которые застройщик «Терминал-Ресурс» реализует в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, на Царскосельских холмах. Благодаря удачному месторасположению ЖК, новоселы могут посещать различные мероприятия не только в границах своего квартала, но и в близлежащих Пушкине и Павловске, а также в находящемся в пешей доступности КВЦ «ЭкспоФорум».

Яркие события ждут любителей музыки. 3 ноября Дом молодежи «Царскосельский» приглашает поклонников романса на концерт известного исполнителя Олега Погудина, неделю спустя там же выступит заслуженный ансамбль «Терем-квартет». В рамках музыкального марафона «Классика без границ» в концертном зале Павловского дворца (ГМЗ «Павловск») пройдут два фортепианных концерта – 11 и 25 ноября.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Приверженцы более легких музыкальных жанров получат удовольствие от выступления Аллы Туровской и джаз-трио Newzette – оно состоится 14 ноября в ДМ «Царскосельский». На следующий день здесь же ждут поклонников балета на постановку «Лебединое озеро». Ну а фанатам юмора наверняка понравится комедия «Авантюристы поневоле», которую покажут здесь же 18 ноября.   

Послушать концерт «Шедевры мировой киномузыки» можно будет 16 ноября в конгрессно-выставочном центре «ЭкспоФорум». Симфонический оркестр «Таврический» исполнит лучшие мелодии советского и зарубежного кинематографа XX и XXI веков. Не секрет, что саундтреки часто становятся хитами, которые поет вся страна и весь мир. Гости вечера услышат любимые композиции из советских и американских кинофильмов: от мелодий из «Обыкновенного чуда», «Гаража», «Маленького принца», «Человека-амфибии» до музыки из «Джеймса Бонда» и «Пиратов Карибского моря».

Любителей постоянно повышать свой уровень культуры и эрудиции ждет лекторий в концертном зале Павловского дворца. 17 ноября здесь пройдет лекция «Палладианство в Европе и России в XVIII веке. Кто такой Андреа Палладио, и почему Павловский дворец называют палладианской виллой?», а 24-го слушателям расскажут, как и почему в Европе и конкретно в Павловске возникла мода на античность.

Несомненно, ярким мероприятием станет и Санкт-Петербургский международный научно-образовательный салон. Он пройдет с 28 по 30 ноября в КВЦ «ЭкспоФорум». На выставке представят потенциал Санкт-Петербурга как крупнейшего образовательного, научного и культурного центра. Свою разностороннюю деятельность продемонстрируют образовательные, научные и иные инновационно активные организации.

Не будут скучать в этом месяце и маленькие новоселы. 3, 4, 10, 11, 17 и 18 ноября в павильоне «Белая башня» (ГМЗ «Царское село») организованы музейные маршруты и другие приключения для детей в рамках ХIV фестиваля «Детские дни в Петербурге». Ну а в ДМ «Царскосельский» ребят ждут спектакли «Приключения Доктора Айболита» (4 ноября) и «Буратино» (25 ноября).

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Кроме того, 10 и 24 ноября на территории рядом с «Образцовыми кварталами», в кафе MDeal устраивают мастер классы для детей по приготовлению пельменей и ягодного мильфея. Ребята узнают много нового и интересного о высокой кухне, а также получат возможность готовить блюда вместе с шеф-поварами.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Проведите последний месяц осени интересно!

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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