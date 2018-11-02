Константинополь предложил назвать новую автокефальную церковь «Православная церковь на Украине». Там уверены, что УПЦ (МП) канонически прекратила существование

Новая автокефальная церковь, созданная по благословению Вселенского патриарха, будет называться «Православная церковь на Украине». Об этом заявил представитель Фанара при Всемирном совете церквей архиепископ Тельмисский Иов (Геча).

«Не "Украинская православная церковь", потому что церковь является единой... Она принадлежит Христу, а не какой-то нации или государству. (...) Новая церковь будет называться по-другому – "Православная церковь в Украине"», – рассказал архиепископ 2 ноября в разговоре с «Би-Би-Си Украина».

При этом он не назвал возможную дату Объединительного собора, отметив, что Константинопольский патриарх Варфоломей созовет этот собор, когда будет считать, что «время пришло». Владыка также добавил, что отмена Варфоломеем указа 1686 о передаче Киевской митрополии Москве фактически означает, что Украинская православная церковь Московского патриархата прекратила свое существование.

Сегодня же стало известно, что клирики Харьковской епархии подтвердили свою верность Московскому патриархату. Об этом сообщил ТАСС. Ранее подобные решения были приняты в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Ровенской и Кировоградской епархиях.

Ранее переименовать Украинскую православную церковь Московского патриархата в Российскую православную церковь на Украине попросил Верховную раду лидер украинских раскольников, так называемый «киевский патриарх» Филарет Денисенко. А название «УПЦ» он предложил дать новой автокефальной церкви.