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Происшествия
02.11.2018 15:10
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«Не занимайтесь фигней». «Исчезнувший с лица земли» жених Юлии Скрипаль ответил на звонок «Фонтанки»

Британский таблоид Mirror со ссылкой на близких Юлии Скрипаль сообщил об исчезновении «с лица земли» ее жениха. «Фонтанка» нашла номер 30-летнего Степана Викеева и услышала человеческий голос. Викеев подтвердил, что он — это он, но обсуждать разрыв с отравленной дочерью экс-разведчика отказался.

Собеседник «Фонтанки» отозвался на «Степана Владимировича», после короткого пересказа статьи британского СМИ о своей бесследной пропаже устало вздохнул и произнес: «Не занимайтесь фигней. Уже все давно всем известно». От дальнейшего разговора абонент уклонился.

Сотовый номер зарегистрирован на Викеева более восьми лет назад. Российские и британские газеты в апреле 2018 года, после отравления Сергея Скрипаля и Юлии, сообщали, что Викеев пропал, отключил телефон и удалился из соцсетей.

С Юлией Скрипаль Степан до покушения в Солсбери был знаком не менее двух лет. В январе 2016-го они совершили совместное путешествие в Сочи. Якобы собирались пожениться и планировали ребенка.

Статья Mirror опубликована накануне, 1 ноября. Журналисты сделали вывод об исчезновении Викеева после командировки в Москву и общения с родственниками Сергея и Юлии Скрипаль. Утверждается также, что машина Юлии по-прежнему стоит припаркованной у ее дома, а собака Нуар живет в центре для животных.

Викеев — экономист по образованию. Его связывали с НПО «Институт современных проблем безопасности», якобы связанным с ФСБ. Это объединение — дочерняя структура «Норильского никеля». По данным СПАРК, основным видом деятельности значится исследование конъюнктуры рынка, прошлогодняя выручка составила 194 млн рублей. НПО возглавляет мать бывшего жениха Скрипаль, Татьяна Викеева. По рабочему телефону она не ответила.

Несмотря на официальный профиль деятельности, «Институт современных проблем безопасности» имеет отношение и к безопасности компьютерной. В апреле 2018 года НПО совместно с Дипломатической академией МИД России, РАНХиГС и МГУ учредили Национальную ассоциацию международной информационной безопасности (НАМИБ). Она создана для консолидации научного и экспертного потенциала для разработки национальной политики в области защиты от киберпреступности. Вице-президент «Норникеля» Владислав Гасумянов заявлял, что НАМИБ стала началом формирования «интеллектуальной триады» в сфере киберзащиты.

По версии британской королевской прокуратуры, на Скрипалей совершено покушение с помощью боевого отравляющего вещества «Новичок». Обвинение предъявлено двум гражданам России, которые в уголовном деле значатся как Александр Петров и Руслан Боширов. Их предположительно настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига – назывались, а на принадлежность к Главному управлению Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) указывает множество косвенных признаков. Британия уверена, что к отравлению Скрипалей 4 марта причастно большее количество граждан России. Компанию Петрову и Боширову при путешествии в Лондон составлял как минимум один человек


© Фонтанка.Ру

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