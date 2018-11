Человек с мачете ранил двоих в лондонском офисе компании Sony

Полиция и медики работают в здании компании Sony Music в британской столице днем 2 ноября. Там два человека ранены, один задержан.

Как сообщают местные СМИ, нападавший воспользовался мачете, успел ранить двоих, но вскоре был задержан. Он вошел в штаб-квартиру на Дэрри-стрит в Лондоне около 11 утра (14:00 по Москве). Сейчас здание полностью эвакуировано. Личность задержанного и характер травм пострадавших пока не уточняются. Местная полиция отметила, что нападение не рассматривается как террористический акт.

Armed police storm Sony Music HQ in London after two people are stabbed 'when a fight broke out between chefs' https://t.co/kEdlW6k7eB