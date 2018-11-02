Километровый Петр не прошёл: в Смольном выбрали шесть памятников, которые установят в Петербурге

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

В Смольном 2 ноября назвали победителей конкурса по созданию тематических объектов благоустройства для центральных районов Петербурга. Главный фаворит — затопленный в Неве Петр Первый километрового роста — не получил поддержки жюри. Но выбрали шесть работ из 78, которые символизируют историю и культуру Северной столицы.

В номинации «Архитектурный облик города – традиции ленинградского авангарда» выиграли авторы концепции «Поединок» Виталий Чернышёв и Анастасия Емельянова. Стилизованные борющиеся фигуры людей должны появиться на Южной дороге.

Второе место в этой номинации заняла создатель концепции «Грифон» Антонина Фатхулллина. Огромную конструкцию в виде мифологического крылатого существа из металлической арматуры из нержавеющей стали должны установить там же, на Южной дороге.

В категории «Образ Санкт-Петербурга – литературный Санкт-Петербург» победила «бабочка Набокова» Дмитрия Каминкера — два каменных крыла, стоящие на кубиках с именем писателя в Шкиперском саду.

Второе место в номинации занял коллектив Александра Позина и Марии Спивак за создание концепции «Теней поэтов» – отлитых из металла образов поэтов города, которые дополнят уже установленную сварную фигуру Даниила Хармса в саду Музея Ахматовой. На монументы будут нанесены короткие тексты авторов.

В категории «История Санкт-Петербурга – Санкт-Петербург петровского времени» первое место получила работа «Литургия Санкт-Петербурга» от Галины Додоновой и Александра Реппо. Из камней, собранных на побережье Финского залива, создадут несколько вертикальных линий, которые, поднимаясь ввысь, будут символизировать зарождение Петербурга.

Второе место занял авторский коллектив «Среда Комфорта» и Светлана Данилова за создание концепции «Петровский стул». В Зеленинском саду планируется установить стилизованные скамейки, спинки которых вырезаны по шаблонам мебели петровской эпохи.

За первое место победители получат по 430 тысяч рублей, за второе — 235 тысяч. В ближайшее время комитет займётся работой по претворению концепций в жизнь — будут согласованы места установки, если необходимо, выделены бюджетные средства или найдены инвесторы.

Как писала «Фонтанка», конкурс малых архитектурных форм в Петербурге 29 октября открылся с размахом — авторы дошли до благоустройства акватории Невы частями тела основателя города, композиций в стиле советского монументального искусства на Смоленке и мистики у метро «Чкаловская», а также предложили увековечить корюшку и белку.