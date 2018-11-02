Житель Ярославской области выстрелил в соседского ребенка из пневматики, чтобы тот замолчал и не мешал ему расслабляться

Житель Ярославской области с помощью пневматической винтовки попытался утихомирить детей, игравших на улице. Результат – пулевое ранение у мальчика девяти лет и уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление МВД России по Ярославской области.

29-летний житель посёлка Микляиха вечером 30 октября никак не мог расслабиться после работы – ему мешали дети, игравшие на улице. Недолго думая, он взял в руки пневматическую винтовку, высунулся из окна и направил ствол в сторону 9-летнего школьника, после чего нажал на спусковой крючок. В результате мальчик получил непроникающее пулевое ранение грудной клетки и был доставлен в больницу.

Местный отдел дознания возбудил уголовное дело об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия.

Похожая история, к слову, 17 октября случилась в Петербурге. Менеджеру Артёму Шарапову с улицы Оптиков не понравилась музыка, которую слушали соседские дети. Он завязал драку, из которой не смог выйти победителем. Тогда он вернулся с травматикой и выстрелил подростку в лицо и корпус. Юноша отправился на больничную койку, а Шарапова обвинили в хулиганстве, теперь его ждёт суд.