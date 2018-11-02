Данные 275 тысяч пользователей Facebook выложили в открытый доступ на сайте с петербургским IP-адресом

Сайт Fbserver выложил в открытый доступ персональные данные сотен тысяч пользователей Facebook. Портал с IP-адресом в Петербурге предлагает купить информацию на 120 миллионах страниц в соцсети.

Об этом 2 ноября сообщает русская служба Би-би-си. СМИ утверждает, что предложение о покупке аккаунтов по 10 центов за страницу было размещено в начале сентября на форуме Blackhatworld. Якобы у владельцев Fbserver есть информация на 120 миллионов пользователей, 275 тысяч из которых выложены в открытый доступ в качестве примера. Большая часть этих страниц принадлежат украинцам, таких показано 47 тысяч, 12 тысяч – из России. Данные из 80 тысяч аккаунтов были выложены вместе с сообщениями из личных переписок, их подлинность Би-би-си подтвердили владельцы страниц. Также среди утекшей информации можно найти биографию, списки друзей, мобильные номера.

Сам сайт, утверждает издание, был создан летом этого года. В регистрационных данных в качестве владельца указан пакистанец Namy Mayly, почта на Mail.ru и петербургский IP-адрес. С порталом связано еще около двадцати ресурсов, часть из них также имеет российские адреса – в Москве, Петербурге и Владимирской области.

После создания сайт дважды «переезжал» на зеркала, сейчас последнее из них недоступно. Журналист связался с представителем Fbserver по адресу электронной почты, который был указан на форуме. Некий Джон Смит уверил корреспондента, что портал не имеет российского следа и не связан с так называемой «фабрикой троллей». Он также убеждает, что данные получены не через Cambridge Analytica и не после сентябрьской атаки на Facebook.

Откуда создатели сайта получили информацию, остается неясным. Эксперты полагают, что продавцы могут только предлагать покупку и не иметь отношения к самой утечке.