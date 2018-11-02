Данные 275 тысяч пользователей Facebook выложили в открытый доступ на сайте с петербургским IP-адресом
Сайт Fbserver выложил в открытый доступ персональные данные сотен тысяч пользователей Facebook. Портал с IP-адресом в Петербурге предлагает купить информацию на 120 миллионах страниц в соцсети.
Об этом 2 ноября сообщает русская служба Би-би-си. СМИ утверждает, что предложение о покупке аккаунтов по 10 центов за страницу было размещено в начале сентября на форуме Blackhatworld. Якобы у владельцев Fbserver есть информация на 120 миллионов пользователей, 275 тысяч из которых выложены в открытый доступ в качестве примера. Большая часть этих страниц принадлежат украинцам, таких показано 47 тысяч, 12 тысяч – из России. Данные из 80 тысяч аккаунтов были выложены вместе с сообщениями из личных переписок, их подлинность Би-би-си подтвердили владельцы страниц. Также среди утекшей информации можно найти биографию, списки друзей, мобильные номера.
Сам сайт, утверждает издание, был создан летом этого года. В регистрационных данных в качестве владельца указан пакистанец Namy Mayly, почта на Mail.ru и петербургский IP-адрес. С порталом связано еще около двадцати ресурсов, часть из них также имеет российские адреса – в Москве, Петербурге и Владимирской области.
После создания сайт дважды «переезжал» на зеркала, сейчас последнее из них недоступно. Журналист связался с представителем Fbserver по адресу электронной почты, который был указан на форуме. Некий Джон Смит уверил корреспондента, что портал не имеет российского следа и не связан с так называемой «фабрикой троллей». Он также убеждает, что данные получены не через Cambridge Analytica и не после сентябрьской атаки на Facebook.
Откуда создатели сайта получили информацию, остается неясным. Эксперты полагают, что продавцы могут только предлагать покупку и не иметь отношения к самой утечке.
Справка:
Об утечке данных более 50 миллионов пользователей Facebook стало известно в марте 2018 года. Виртуальным «вором» оказалась компания Cambridge Analytica – частная английская компания, которая использует технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в Интернете.
В сентябре хакеры использовали уязвимость кода в Facebook, которая была связана с функцией «Посмотреть как» (View as). Она позволяла пользователю увидеть свою страницу так, как ее видят другие. Необычный «всплеск активности» сотрудники соцсети заметили 14 сентября, после чего началось расследование. 25 сентября была обнаружена уязвимость, которую устранили в течение двух дней. Функцию «Посмотреть как» полностью отключили. Кибератака затронула около 30 млн пользователей.
Публикация данных сотен тысяч пользователей с этими двумя утечками, вероятно, не связана.