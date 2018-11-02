В Обводном канале «всплыла» гигантская луна. Она прокачается на волнах ещё две недели

Плавающая в Обводном канале луна удивила петербуржцев днём 2 ноября. Как выяснилось, конструкция появилась в Московском районе Петербурга не случайно. Инсталляция станет украшением Фестиваля света-2018.

– Макет луны закреплён специальными тросами к швартовочным кольцам в Обводном канале напротив Планетария №1. Это полая сфера с воздухом внутри. В вечернее и ночное время луна будет светиться. Она пробудет в Обводном канале ещё две недели, – объяснили «Фонтанке» в PR-агентстве «Сарафан».

Фестиваль света-2018 будет проходить в Петербурге с 3 по 5 ноября в спортивно-концертном комплексе «Петербургский» и на прилегающей к нему территории. Основными темами фестиваля в этом году станут космос, цифровые технологии и будущее.

Организацию мероприятия, включая угощение почетных гостей, в Смольном оценили в 39,7 миллиона рублей, рекламную кампанию праздника — в 3,5 миллиона рублей.