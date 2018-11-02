«Обсуждение в СМИ данного вопроса ведёт к дестабилизации работы коллектива». В «Метрострое» ответили Смольному на желание стать единоличным хозяином компании

При дополнительном выпуске акций ОАО «Метрострой» нужно учесть мнение более чем двух тысяч акционеров. А Смольный и без допэмиссии полностью контролирует строителя петербургской подземки. Так 2 ноября отреагировали в «Метрострое» на публикацию «Фонтанки» о намерении Смольного вложить в капитал компании 1,5 млрд рублей и завладеть ее контрольным пакетом акций.

«Существует закон «Об акционерных обществах», который регулирует деятельность организаций с подобной формой собственности. И мы все обязаны его соблюдать. Решение о проведении эмиссии может быть принято только общим собранием акционеров. Сегодня в составе акционеров «Метростроя» присутствует не только город, но и еще более 2000 акционеров – физических лиц, мнение которых мы обязаны учитывать. Пока никаких официальных заявлений от акционеров с подобной инициативой не поступало, кроме предложения, поданного от физического лица, члена совета директоров, не являющегося акционером общества», – рассказал «Фонтанке» председатель совета директоров ОАО «Метрострой» Александр Петров.

Предложение о допэмиссии на повестку дня в октябре поднимал председатель КРТИ Сергей Харлашкин. Как отмечает Петров, в процессе обсуждения выяснилось, что предложение содержит ряд ошибок и несоответствий действующему законодательству. В итоге совет директоров единогласно принял решение привести предложение в соответствие, после чего провести повторное заседание.

«Обсуждение в СМИ данного вопроса не только преждевременно, но и ведёт к дестабилизации работы компании и коллектива. Заявления подобного рода негативно влияют на работу общества с контрагентами, банками, что приводит, в том числе, к затяжному согласованию выдачи банковских гарантий», – добавляет председатель совета директоров ОАО «Метрострой» Александр Петров.

Он также подчеркнул, что сейчас у города суммарно самый большой пакет акций и принятие решений находится полностью под контролем города. По данным СПАРК, на сегодняшний день совместная доля комитета имущественных отношений Смольного и «Петербургского метрополитена» в «Метрострое» – 46%, у гендиректора Николя Александрова — 24,60%, у его отца Вадима Александрова — 13,62%, а остальные акции находятся у других физических лиц.

Накануне заявления «Метростроя» 2 ноября в комитете по развитию транспортной инфраструктуры рассказали, что в капитал ОАО «Метрострой» могут влить до 1,5 млрд бюджетных рублей, чтобы завладеть контрольным пакетом акций. Этот вопрос был вынесен на совет директоров компании, однако в связи с тем, что устав «Метростроя» не соответствует действующему законодательству, вопрос пока был отложен до приведения устава в соответствие с правовыми нормами.