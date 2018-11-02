Toyota по всему миру отзывает популярные модели. У миллионов машин обнаружили проблемы с подушками безопасности

Японская компания Toyota объявила уже второй за последнюю неделю глобальный отзыв автомобилей. На этот раз причиной стали проблемы с подушками безопасности.

Как 2 ноября сообщает AFP со ссылкой на заявление автопроизводителя, под сервисную кампанию попали 1,6 миллиона автомобилей различных моделей, в том числе Avensis и Corolla. Большую часть – 1,06 миллиона машин – отзывают из-за вероятной ошибки в блоке управления подушек безопасности. Из-за дефекта они могут не сработать во время ДТП или, наоборот, сработать во время движения. На этих авто дилеры заменят блок управления подушками. Работы выполнят бесплатно, и займут они примерно час времени.

Еще у 600 тысяч автомобилей может быть неисправен нагнетатель пассажирских подушек безопасности. Из них 255 тысяч машин будут отозваны в Европе.

Затронет ли сервисная кампания Россию, пока не уточняется.

Накануне Toyota и Subaru объявили о совместном отзыве автомобилей по всему миру. В общей сложности он затронет более 400 тысяч автомобилей обеих марок. У них может возникнуть проблема с двигателем, чреватая внезапной остановкой автомобиля.