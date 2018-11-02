Подполковник полиции арестован по делу о групповом изнасиловании коллеги. Обвинение ему не предъявлено

В Уфе арестован подполковник полиции Эдуард Матвеев. Он считается участником группового изнасилования своей подчиненной. Как сообщили «Фонтанке» в Кировском суде Уфы, 2 ноября следствие обратилось с ходатайством об аресте Матвеева.

«Оно удовлетворено, срок заключения под стражу избран до 31 декабря», – уточнили в пресс-службе суда.

Обвинение Матвееву не предъявлено, он находится в статусе подозреваемого. Его задерживали по делу об изнасиловании группой лиц по предварительному сговору и насильственными действиями секс-характера в отношении 23-летней дознавателя ОМВД Уфимского района Уфы. До 1 ноября Эдуард Матвеев занимал должность начальника этого отдела. Глава МВД Башкирии Роман Деев уволил его за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника.

Под увольнение попали также начальник отдела по вопросам миграции ОМВД Уфимского района майор Павел Яромчук и начальник ОМВД Кармаскалинского района Салават Галиев. По версии следствия, они тоже участвовали в изнасиловании дознавателя в ночь на 30 октября 2018 года. Ходатайства об аресте Яромчука и Галиева будут рассмотрены позже.