Деревянную дачу XIX века в Шувалово признали региональным памятником. Здание примечательно фигурными наличниками и кронштейнами-кобылками

Дачный дом XIX века в Выборгском районе Петербурга признан региональным памятником. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Охраняемая отныне постройка находится по адресу: Софийская улица, 5, в Шувалово.

Члены рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга единогласно согласились с выводами эксперта о наличии у «Дачного дома» на Софийской улице архитектурной и градостроительной ценности.

Исторический облик здания практически не изменился. Это дом из рубленого бруса с фигурными тесовыми наличниками, надоконными сандриками (карнизами с украшениями), угловыми пилястрами с капителями и пьедесталами, резными кобылками-кронштейнами и тесовой облицовкой. Как сообщили в КГИОП, здание ценно также тем, что его исторический облик сохранился практически без изменений с конца XIX века.

Во второй половине XIX века земли Шуваловского майората были излюбленным местом отдыха петербуржцев. В 1880-х годах участком №7 на углу Софийской и Семёновской улиц владел некий господин Шульц. Участок имел почти квадратную форму. В 1913 году земля принадлежала статскому советнику Гуслистому. Ныне здание дачи находится в частной собственности.