«Строительный трест» стал обладателем золотого знака «Надежный застройщик России»

АО «Строительный трест»

1 ноября во дворце Конгрессов в Стрельне в рамках всероссийского саммита «Надежный застройщик России» состоялась церемония вручения золотых знаков общественного контроля.

Объединение «Строительный трест» в третий раз стало обладателем звания «Надежный застройщик России». До этого награды вручались компании в 2015 и 2017 годах.

В 2018 году Фондом Развития механизмов гражданского контроля было проверено 15 300 строящихся жилых комплексов на предмет соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства. Сбор информации осуществлялся из открытых источников, а также в отделах продаж методом «тайный покупатель». В соответствии с 214-ФЗ рассматривались документы, которые должны быть предъявлены покупателю для ознакомления: проектная декларация, права на земельный участок, кадастровый паспорт земельного участка, разрешение на строительство, типовой договор на покупку квартиры.

Фондом была разработана 10-балльная рейтинговая система надежности объектов строительства, основной смысл которой заключается в том, чтобы на основе информированности потенциальных покупателей о соответствии сопроводительной документации новостроек действующему законодательству, стимулировать спрос на объекты, в которых права покупателей максимально защищены. В соответствии с рейтингом были отобраны компании, все объекты которых имеют максимальные баллы надежности. В Санкт-Петербурге критерии гражданского и государственного контроля выполнили 16 компаний, в том числе объединение «Строительный трест».

Справка о компании АО «Строительный трест»