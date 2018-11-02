В МВД не нашли повода для возбуждения дела после повреждения картины Дали в Екатеринбурге. Посетители уронили стенд, пока делали селфи

Стенд с гравюрой Сальвадора Дали и картиной Франсиско Гойи упал на выставке в центре искусств «Главный проспект» в Екатеринбурге. Работа Дали повреждена стеклом, но случайность – не повод для возбуждения дела, заявили в МВД.

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После письменного заявления от заместителя директора галереи с просьбой привлечь неаккуратных посетительниц к ответственности екатеринбургские полицейские провели проверку в «Главном проспекте». 2 ноября представитель министерства внутренних дел Ирина Волк сообщила, что картины были повреждены случайно, когда девушки делали селфи на фоне стенда.

Картина Гойи, отметила Волк, не пострадала. Гравюра Дали из серии «Капричос» повреждена разбитым стеклом, которое прикрывало изображение. Полотно принадлежит владельцу галереи.

Ранее сообщалось, что девушки в центре искусств вели себя неадекватно. При этом повода для привлечения их к ответственности полиция не нашла.