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Власть
02.11.2018 12:49
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Cмольный снова собрался завладеть контрольным пакетом акций «Метростроя». И готов заплатить полтора миллиарда рублей

В капитал ОАО «Метрострой» могут влить до 1,5 млрд бюджетных рублей, чтобы завладеть контрольным пакетом акций. Этот вопрос был вынесен на совет директоров компании, однако в связи с тем, что устав «Метростроя» не соответствует действующему законодательству, вопрос пока был отложен до приведения устава в соответствие с правовыми нормами. Об этом «Фонтанке»  рассказали 2 ноября в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. 

По словам вице-губернатора Игоря Албина, рассматриваются два варианта: либо город становится хозяином 100% акций, либо выкупает лишь контрольный пакет, оставляя в числе миноритарных акционеров семью Александровых, которые уже много лет контролируют компанию. По решению совета директоров, сейчас «Метрострой» получил месяц на то, чтобы подготовить новую редакцию устава, которая позволит провести допэмиссию. 

«Фонтанка» подробно рассказывала о попытках Смольного стать полноценным хозяином положения в вопросе строительства подземки. Сейчас эта проблема могла обостриться в связи с последними сложностями компании при строительстве станций метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Южная». В октябре «Метрострою» продлили контракт на строительство трех станций метро и депо до 31 мая 2019 года. Кроме того, городские власти дополнительно выделили компании 4,2 млрд рублей. При этом накануне Албин в очередной раз возмущался  тем, что «Метрострой», похоже, не успеет достроить станции Фрунзенского радиуса в срок, а в компании в ответ обвиняли Смольный в неравномерном финансировании работ. 

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