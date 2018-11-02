В Петербурге хотят обязать работодателей трудоустраивать людей предпенсионного возраста, инвалидов и молодежь

Петербургские депутаты поддержали законопроект о трудоустройстве людей льготных категорий. Несмотря на единодушное голосование на заседании комитета по законодательству 2 ноября, с предложением согласились не все.

Согласно тексту документа, компании, в которых трудоустроено более 100 сотрудников, должны будут выделять не менее двух рабочих мест для людей, испытывающих трудности при поиске работы. Среди них — несовершеннолетние, одинокие и многодетные родители, родители детей-инвалидов, а также граждане предпенсионного возраста (за пять лет до выхода на пенсию).

Предполагается, что резервировать рабочие места будут на предприятиях разных форм собственности. Проверить исполнение закона можно по заключённым трудовым договорам или фактам обращений работодателя в органы службы занятости с просьбой подобрать персонал. Автор документа Денис Четырбок заявил, что норму будут выполнять, в том числе, и при приеме на работу в Законодательное собрание.

При обсуждении законопроекта депутат Сергей Купченко заявил, что надо также защитить работодателя от непутевых работников.

«Сейчас невозможно уволить мать-одиночку или беженца. И они могут даже и не ходить на работу, но получать зарплату. Нужны дополнительные меры, чтобы ввести дисциплинарное наказание работника в виде увольнения», – рассудил он.

Предполагается, что в ближайшее время документ вынесут на рассмотрение парламента.

Как ранее писала «Фонтанка», Уголовный кодекс РФ дополнят статьей, которая вводит ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу сотрудника предпенсионного возраста и необоснованное увольнение предпенсионера. Наказание в виде штрафа может достигать 200 тысяч рублей, возможно и назначение обязательных работ на срок до 360 часов.