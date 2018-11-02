Смольный сносит торговый центр на севере Петербурга

Комитет по контролю за имуществом Петербурга сносит торговый комплекс «БКЦ» на улице Авиаконструкторов, 28, рассказали «Фонтанке» в ведомстве 2 ноября.

Ранее земельный участок площадью 11 тыс. кв. м, на котором находится торговый объект, был отдан в бессрочное пользование Политехническому колледжу городского хозяйства, но в сентябре 2017 года права на землю вернулись к городу.

В здании площадью 500 кв. м работали кафе, магазин и автошкола, но кто именно зарабатывал, не платя аренду городу, ККИ выяснить не смог, поскольку предприниматели разбежались перед визитом чиновников.