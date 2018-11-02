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Город
02.11.2018 12:39
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Пятно на Фонтанке мог оставить скупой капитан катера. Найти его почти невозможно

Большое масляное пятно на Фонтанке оставил после себя один из прогулочных катеров. К такому выводу пришли специалисты департамента Росприроднадзора по СЗФО, увидев место разлива нефтепродуктов 2 ноября. 

Как объяснили в ведомстве, промышленных предприятий, сбрасывающих сточные воды, в Центральном районе нет. Есть ливневые стоки, и теоретически грязная вода могла стечь через них. Но дождя сегодня не было, заметили в Росприроднадзоре, да и интенсивность загрязнения не свидетельствует о смыве с улично-дорожной сети. Отсюда можно сделать вывод, что масляное пятно во всю ширину Фонтанки – дело рук капитана одного из катеров. Вероятно, он избавился от балласта в виде льяльных вод, сбросив их в реку. Хотя по закону их нужно утилизироватьза деньги. 

Чиновники отметили: практика показывает, что виновников загрязнения наказать практически невозможно, ведь для начала нужно отыскать источник, а затем зафиксировать нарушения на камеру. В департаменте Росприроднадзора привели пример – 9 октября ими была замечена радужная плёнка на все той же Фонтанке. Шлейф тянулся от Шереметьевского дворца до моста Ломоносова. Источник найти так и не удалось. 

Тем не менее масляное пятно уберут. В скором времени его отгородят бонновыми заграждениями ГУП ПИЛАРН, после чего очистят акваторию от нефтепродуктов. А очевидцев незаконных сливов в реку в следующий раз просят фотографировать или снимать на видео нарушителей. 

Напомним, пятно в районе моста Ломоносова заметил утром 2 ноября читатель нашего издания. 

 

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