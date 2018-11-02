В Петербурге отменили развод мостов в День народного единства

В ночь на 5 ноября створки переправ через Неву останутся сомкнутыми.

Развод мостов в Петербурге не производится в нерабочие праздничные дни. Не исключением станет и День народного единства, который отмечают 4 ноября. Об этом 2 ноября напомнил «Мостотрест». То, что створки мостов должны оставаться сведенными, прописано в пункте 4.5 постановления городского правительства от 29 ноября 2006 года №1480 «Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге», подчеркнули в одной из старейших эксплуатационных организаций страны.

Ранее сообщалось, что ночные автобусы в праздничные выходные будут возить петербуржцев три ночи подряд.