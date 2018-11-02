На юге Петербурга сносят незаконный завод лако-красочных изделий

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга сносят промышленное здание на проспекте Космонавтов, 47. Как сообщил читатель «Фонтанки», сотрудники самого ведомства, а также подконтрольного ему Центра повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) прибыли на площадку около 9 утра 2 ноября в сопровождении сотрудников МВД и начали снос строений.

В ККИ подтвердили информацию о сносе. По данным комитета, участок площадью 8 тыс. кв. м ранее у города арендовало ООО «ДИА». Договор с ней был расторгнут, а сама компания обанкротилась в 2014 году.

Однако завод на территории продолжил работать. Как выяснили сотрудники ККИ в ходе инспекции, хозяйственную деятельность вела фирма со схожим названием — ООО «Деловой инвестиционный альянс». Кирпичные строения также использовались для хранения продуктов питания и как склад металлоконструкций. У этой компании прав на участок не было никогда, подчеркнули в комитете.

Просьбу добровольно освободить территорию компания проигнорировала, поэтому завод подвергся принудительному демонтажу.

По данным СПАРК, ООО «Деловой инвестиционный альянс» принадлежит Алиеву Хагани Нариману Оглы, который также является владельцем предприятий «Империал-консалтинг» и «Промтехгрупп». Связаться с предпринимателем на момент публикации не удалось.