Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» награждена Золотым знаком «Надежный застройщик России 2018»

ГК «Эталон»

1 ноября в Правительственной резиденции Управления делами Президента России Государственном комплексе «Дворец конгрессов» в Санкт-Петербурге в рамках Саммита «Надежный застройщик России» состоялась торжественная церемония награждения строительных компаний главной общественной наградой России в жилищном строительстве – Золотым знаком общественного контроля «Надежный застройщик России 2018».

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») уже четвертый год подряд получает эту почетную награду.

Золотой знак вручается лучшим строительным компаниям по итогам года по результатам гражданского и государственного контроля. По согласованию с контролирующими органами субъектов РФ награда присваивается строительным компаниям, все объекты которых имеют высокие показатели надежности в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства, к ним отсутствуют претензии со стороны органов власти и жалобы со стороны покупателей.

«Данная награда в очередной раз подтверждает, что «Эталон ЛенСпецСМУ» – это надежная компания с прекрасной репутацией, которая возводит качественное жилье в точно установленные сроки. Мы высоко ценим признание профессиональным сообществом наших заслуг», – отметил Сергей Титаренко, исполнительный директор АО «Эталон ЛенСпецСМУ».

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