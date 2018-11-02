Подробности смертельного ДТП на Лиговском: мужчина упал под колеса внедорожника, перелезая через разделительное ограждение

Пешеход, погибший под колесами внедорожника на Лиговском проспекте в Петербурге, неудачно форсировал разделительное ограждение на проезжей части. Его подруга оказалась ловчее, а мужчина упал на дорогу и уже не смог увернуться от ехавшего автомобиля.

Стали известны некоторые подробности смертельного ДТП, которое произошло в 7.15 утра второго ноября у торгового центра «Галерея». Там, напомним, мужчина 50 лет на Land Rover насмерть сбил неизвестного, лежавшего на проезжей части, вне зоны пешеходного перехода.

По информации петербургских «Вестей», молодой человек и девушка перебегали проезжую часть, препятствием на их пути явилось разделительное заграждение между полосами. Решив перемахнуть через ограду, мужчина лет 25 на вид упал на проезжую часть. Водитель внедорожника не успел затормозить.

Есть версия, что погибший мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Такое предположение выдвигают сотрудники кафе, где молодые люди просидели всю ночь.