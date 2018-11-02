Глава Роскосмоса пообещал создать «полноценную базу» на Луне. Пока под его руководством проходят неудачные запуски и аварии

Новую концепцию освоения Луны представят Российская академия наук и научно-технический совет Роскосмоса в течение двух недель. Как пишет РБК, об этом 2 ноября заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Он подчеркнул, что Россия ставит перед собой более масштабные задачи, чем США в семидесятых годах прошлого века. Речь идет не просто о высадке на Луне, а о создании на поверхности спутника Земли «полноценной посещаемой базы».

Напомним, ранее в Роскосмосе уже говорили, что Россия изучает возможность совместной работы с США и странами БРИКС по созданию на Луне научной станции.

Отметим, пока Дмитрий Рогозин не слишком успешно руководит Роскосмосом. Так, 30 августа на корабле «Союз» произошла утечка воздуха. Российские космонавты самостоятельно заделали трещину в обшивке бытового отсека эпоксидной смолой. Рогозин подозревал в инциденте даже «космонавта со сверлом». 11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту МКС космический корабль, на борту которого находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Члены экипажа спаслись в специальной капсуле. По последним данным, наиболее вероятная причина аварии — ошибка при сборке корабля.

Напомним, в качестве вице-премьера Дмитрий Рогозин ранее также курировал деятельность Роскосмоса. И также не слишком успешно. Именно под его руководством должен был пройти первый в истории пуск с космодрома Восточный, который пришлось перенести на следующий день из-за сбоя. За проблемы с первым стартом президент РФ Владимир Путин, который приезжал на запуск, объявил выговоры Рогозину и руководителю Роскосмоса Игорю Комарову, а в адрес главы НПО автоматики Леонида Шалимова было вынесено постановление о неполном служебном соответствии. Второй пуск попросту оказался неудачным. А в 2016 году под кураторством Рогозина запускали и грузовой корабль «Прогресс», который не смог выйти на орбиту и сгорел в плотных слоях атмосферы.