«Мастер парковки» в Зеленогорске привел в недоумение проезжающих мимо автомобилистов, заехав на сарай

Необычную картину наблюдали автомобилисты утром 2 ноября в Курортном районе Петербурга. Реакция на увиденное у всех оказалась практически одна: «Как?!»

Фотографии странного ДТП опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Произошло оно на Приморском шоссе в Зеленогорске, на пересечении с Круглой улицей, недалеко от отеля «Гелиос». Там шоссе делает поворот.

На фото видно легковой автомобиль, который передними колесами почти заехал на крышу одноэтажного деревянного сарая. У легковушки сильно повреждена передняя часть и разбито заднее стекло. Автомобиль практически висит на строении.

Что именно произошло — пока неизвестно. Как и были ли в этой аварии пострадавшие. «В ГТА (компьютерная игра Grand Theft Auto. — Прим. ред.) так все паркуются, переиграл по ходу», – шутит участник группы Alejandro. А те, кто часто бывает в этом районе, отмечают, что ДТП на этом повороте не редкость. «На этом месте стоял рыбный ларек, его в хлам разбили несколько лет назад», – пишет Александр.