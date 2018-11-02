Бастующих на Камчатке горняков уволили. Губернатор обещал их «не обидеть»

Около 30 рабочих крупнейшего на Камчатке золотосеребряного месторождения «Аметистовое» лишились работы после участия в забастовке. Об этом сообщили в компании-владельце.

«1 ноября принято решение о начале процедуры расторжения трудовых отношений с сотрудниками, которые продолжают несанкционированную забастовку и не готовы к каким-либо компромиссным решениям. <...> 33 сотрудника уже прошли процедуру увольнения», – цитирует «Лента.ру» комментарий «Золота Камчатки».

Руководство предприятия предложило бастующим три варианта: вернуться к исполнению своих обязанностей, уволиться по соглашению сторон или покинуть «Аметистовое» по статье за прогул. В итоге 17 человек согласились продолжить работу. Бригада буровзрывных работ вышла в дневную смену в последний рабочий день недели. Около 30 человек будут уволены.

Накануне губернатор Камчатского края Владимир Илюхин сделал заявление о том, что ситуация с несколькими десятками работников, устроивших акцию протеста из-за низких зарплат и увеличения норм выработки, движется к разрешению. «Там сейчас работают руководители самой компании, и еще два инспектора по труду туда направлены. Дайте день-два, и мы разберемся. Людей не обидим», – рассказал глава региона в комментарии радиостанции «Говорит Москва» и заверил, что «никто не бастует».

Напомним, что 78 работников рудника начали забастовку 31 октября. Они утверждают, что уровень заработной платы на месторождении «Аметистовое» ниже, чем в других регионах, например в Якутии, на Чукотке и в Магадане. Среди выдвинутых бастующими требований были зарплата в 160 тысяч рублей в месяц и предоставление общежития. Компания «Золото Камчатки» настаивает на том, что более низкая зарплата была обусловлена тем, что горняки не смогли выполнить план. К недовольным работникам выехал генеральный директор. По факту обращения горняков была начата доследственная проверка.

«Аметистовое» – это крупнейшее золотосеребряное месторождение в регионе, запасы которого составляют 52 тонны золота и 163 тонны серебра. «Золото Камчатки», в состав которого входит и «Аметистовое», добывает ежегодно почти 5 тонн золота. Штат компании – почти пять тысяч человек.