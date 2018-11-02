«Я в глупые игры не играю». Российские парламентарии не хотят добровольно отказываться от депутатской пенсионной надбавки

Подавляюще большинство депутатов Госдумы не готовы отказаться от пенсионных надбавок. Доплата не нужна лишь шести парламентариям.

Опрос народных избранников пенсионного возраста провели журналисты РБК и опубликовали результаты 2 ноября. Готовность воспользоваться новым законом и отказаться от надбавок выразили 6 опрошенных. 15 сказали, что не готовы, ещё 33 дипломатично уклонились от ответа.

Депутаты не захотели ничего менять в своём бюджете вне зависимости от принадлежности к партии.

«Я в глупые игры не играю», — заявил представитель КПРФ Олег Смолин.

«Турчак внес популистскую инициативу с молодыми депутатами. Они просто пиар устроили. Я считаю, что это дело я заслужил: я достаточно долго работаю», — считает коммунист Валентин Шурчанов.

Депутат «Единой России» Светлана Максимова и вовсе посетовала на то, что живёт она скромно, ничего не может отложить для себя и вообще «не жирует».

Госдума в третьем чтении 25 октября приняла закон, который разрешает членам обеих палат Федерального собрания добровольно отказаться от пенсионной надбавки к страховой пенсии по истечении срока полномочий. В случае одобрения закона верхней палатой и президентом он вступит в силу с 1 января. К этому моменту в Думе будет 74 депутата, которые могут претендовать на надбавку, — это женщины в возрасте от 56 лет и шести месяцев и мужчины от 61 года и шести месяцев. Стаж их работы в парламенте превысит пять лет. Автором законопроекта выступил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Летом стало известно, какую пенсию получают депутаты Госдумы. Судя по выкладке, прибавки к пенсии рядового не судимого депутата минимум втрое превышают среднюю пенсию рядового петербуржца. Парламентарии, проработавшие в Госдуме от пяти до десяти лет, получают дополнительно 46 626 рублей, а у проработавших свыше этого срока доплата составит 63 581 рубль.