«В редколлегию входил Порошенко, почтальоном был Медведчук». Украинский олигарх Коломойский уверяет, что санкционные списки Кремля редактировали в Киеве

Бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал ограничения, введенные Россией против украинских физических и юридических лиц. Он заявил 2 ноября изданию «УНИАН», что санкционные списки Кремля якобы согласовывались с Киевом.

Коломойский считает, что именно по этой причине его в списке не оказалось.

«Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (в администрации президента. — Прим. ред.). Могу сказать, кто входил в редакционную коллегию, работавшую с этим списком: Порошенко, Рожкова, Пасенюк, Кононенко, почтальоном работал Медведчук. Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля», – заявил Коломойский.

Екатерина Рожкова — первый замглавы Нацбанка Украины, Макар Пасенюк — совладелец инвесткомпании ICU, Игорь Кононенко — нардеп от «Блока Петра Порошенко». Виктор Медведчук является лидером движения «Украинский выбор», в СМИ его называют «кумом Владимира Путина».

Коломойский обратил внимание на то, что под российские санкции попал олигарх Виктор Пинчук и его активы, причем Пинчук ранее не отличался резко антироссийской позицией (в отличие от самого Коломойского). «На мой взгляд, это вызвано тем, что отношения Порошенко и Пинчука испортились, о чем говорят регулярные наезды в адрес последнего со стороны Банковой и Институтской», – говорит Коломойский.