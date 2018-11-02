ВЦИОМ о символах России: народ, Обломов и победа над фашистами

Обломов, российский народ и победа в Великой Отечественной войне. Такие национальные объединяющие символы накануне Дня народного единства назвали респонденты в ходе опроса ВЦИОМ. Итоги исследования опубликованы 2 ноября.

Главными символами России опрошенные назвали народ (9%), любовь к Родине и патриотизм (8%). В первую десятку также вошли государственные флаг (7%) и герб (6%), армия и сила страны (по 5%), национальный гимн и единство (по 4%). Среди прочих символов, олицетворяющих Россию, сограждане вспомнили большую территорию, медведей, миролюбивость, президента и природное богатство (по 3%).

Среди книг, объединяющих жителей нашей страны, лидирует «Война и мир» Л.Н. Толстого (11%). Реже опрошенные называют произведения А.С. Пушкина (4%) и роман-эпопею М.А. Шолохова «Тихий Дон» (3%).

Наиболее ярким персонажем, который характеризует российского человека, наши сограждане считают Обломова (4%) из романа И.А. Гончарова. Среди прочих литературных героев, так или иначе отражающих черты народа, назывались Алексей Маресьев из произведения «Повесть о настоящем человеке», Андрей Болконский («Война и мир»). У них по 2%, так же как у Ивана-дурака, Ильи Муромца, Павла Корчагина («Как закалялась сталь») и героев произведений А.С. Пушкина (по 2%).

Фильмом, объединяющим россиян, опрошенные считают «Иронию судьбы, или С легким паром» (9%). Реже вспоминают картну «Москва слезам не верит» (5%).

Каждый пятый (20%) участник опроса определяет гимн России как песню, которая объединяет наших сограждан. Вторую строчку в «музыкальном» рейтинге занимает песня «День Победы» (8%), третью — «Катюша» (7%).

Главным праздничным блюдом, которое есть на каждом застолье, россияне назвали салат «Оливье» (51%).

Важнейшим историческим событием, объединившим страну, россияне (63%) считают победу в Великой Отечественной войне. Еще 12% в качестве такого момента назвали присоединение Крыма. При этом 8% полагают, что российский народ объединяет Великая Октябрьская революция. Новый год, полет Юрия Гагарина в космос, события 1812 года и даты развала СССР вспоминают по 5% россиян.

Государственный праздник День народного единства празднуется 4 ноября, это официальный выходной день. Учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Этой победой закончилось Смутное время, на престол был возведен первый царь из династии Романовых — Михаил Федорович.