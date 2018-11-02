Петербургские депутаты хотят запретить подросткам пить в барах. Нетрезвых детей будут штрафовать

Петербургские депутаты решили защитить подростков от соблазна выпить в баре. Инициативу штрафовать несовершеннолетних любителей алкоголя поддержали на заседании комитета по законодательству 2 ноября.

Как объяснил глава комитета Денис Четырбок, с просьбой написать соответствующий законопроект к депутатам обратились представители городской комиссии по делам несовершеннолетних. «Дело в том, что сейчас алкоголь продают с 18 лет, а нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах запрещено лицам всех возрастов», – заметил он. При этом, по словам депутата, в законодательстве есть нестыковка. Пить в барах запрещено детям до 16 лет, а для не достигших 18 лет такой нормы нет.

Согласно законопроекту, пьяного подростка от 16 до 18 лет могут оштрафовать на сумму от 500 до 1,5 тысяч рублей.

При обсуждении документа справедливоросс Александр Егоров заметил, что платить за выпивших студентов и школьников в этом возрасте, скорее всего, все равно будут родители, потому что сами подростки ещё не работают.

Законопроект рассмотрят на заседании Законодательного собрания, после чего его отправят в Государственную думу.

Накануне петербургские депутаты пополнили перечень мест, где запрещено находиться петербуржцам младше 18 лет из-за опасности получить физический и психический вред. Юным горожанам запретят заходить в любые места, если в тот момент в них проводятся зрелищные мероприятия сексуального характера. Кроме того, знак «стоп» для несовершеннолетних повесили и на кальянные, кладбища, канализационные коллекторы, подвалы, чердаки, крыши зданий и гаражи.