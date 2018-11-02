В Петербурге пройдёт фестиваль в поддержку проекта «Раздолье» - дома для молодых людей с тяжёлой инвалидностью

В Петербурге состоится осенний мини-фестиваль «Дом на воле» в поддержку проекта «Раздолье» – дома, где проживают молодые люди с тяжёлой инвалидностью.

Фестиваль организован Благотворительным фондом «Близкие Другие». Пройдёт он 5 ноября с 14 до 17 часов в Sound-Café LADЫ (Глухая Зеленина, 2). Вход – за благотворительное пожертвование. Все средства будут направлены на поддержку проекта «Раздолье» – дома в Ленинградской области, где организовано сопровождаемое проживание молодых людей из психоневрологических интернатов, в которых ведёт активную работу благотворительная организация «Перспективы». Именно по инициативе «Перспектив» и было начато строительство этого дома, полностью осуществлявшегося на средства благотворителей. «Фонтанка» писала об открытии дома в «Раздолье», многие жители которого до этого приняли участие в проекте «Тренировочная квартира», чтобы приобрести навыки самостоятельного проживания.

В программе осеннего мини-фестиваля «Дом на воле» презентация выставки художницы Юлии Родиной, проживающей в «Раздолье». Юлия раньше жила в психоневроогическом интернате. На фестивале можно будет не только увидеть и приобрести работы Юлии, но и познакомиться с художницей.

Состоится также показ отрывка из фильма «Дом на воле». О фильме и проекте расскажет режиссёр Максим Якубсон. Кроме того, пройдет презентация проекта издания стихов, отражающих опыт общения с особыми людьми. Читать стихи будут Мария Беркович – многолетний волонтер и сотрудница «Перспектив», автор книги «Нестрашный мир», отражающей волонтерский опыт в детском доме для детей с тяжелыми нарушениями, и Максим Якубсон. Также будет показан фильм «Барский дом» (режиссер Анна Алтухова) – о проекте сопровождаемого проживания, который осуществляет общественная организация «Росток» в Псковской области. Прозвучат песни Юлии Клаузер.

«Наша цель – рассказать о возможности освобождения, развития и интеграции в общество людей с тяжёлой инвалидностью, об опыте Дома сопровождаемого проживания, показать, что люди с ограниченными возможностями могут очень много дать тем, у кого таких возможностей больше, – говорят организаторы. – Вот уже более трёх лет в деревне Раздолье существует возможность свободной жизни для людей с тяжелой инвалидностью. Это дом, где люди из семей, и находившиеся в интернате имеют возможность жить самостоятельно, при сопровождении специалистов. Могут сами планировать свой день, трудится, готовить еду и вести хозяйство, принимать гостей и путешествовать. Дом создан благотворительной организацией «Перспективы» в сотрудничестве с Приходом Царственных Страстотерпцев в деревне Раздолье».

Также поддержать проект «Раздолье» можно здесь.