МВД предлагает отменить знак «Шипы». Идею уже поддержали профильные ведомства

Проект постановления, отменяющий обязательную установку на автомобили знака «Шипы», внесен в правительство РФ. Документ ко 2 ноября одобрили все профильные ведомства.

Об отмене знака «Шипы» в МВД России заговорили еще в мае 2018 года. В ведомстве посчитали, что требование об установке опознавательного знака на машины с зимней резиной потеряло актуальность, поскольку динамические характеристики автомобиля сейчас зависят в значительной степени от других факторов. Кроме того, буква «Ш» на заднем стекле авто зачастую ограничивает водителю обзор.

В настоящее время проект постановления согласован с Минтруда, Минтрансом, Минфином и Минэкономразвития, сообщает «Москва 24» со ссылкой на ТАСС. Когда документ рассмотрят в правительстве, пока неизвестно.